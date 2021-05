REGARDEZ : Niall Horan lance un duo avec Anne-Marie

Après de longues semaines d’attente, c’est finalement aujourd’hui que Niall Horan lance officiellement son duo avec la chanteuse britannique Anne-Marie! Baptisée Our Song, cette collaboration fait l’objet d’un vidéoclip vintage à souhait tourné dans l’Essex, en Angleterre.

Our Song est la première nouveauté de Niall Horan depuis la sortie de l’album Heartbreak Weather l'an dernier. Le deuxième disque solo du chanteur irlandais de 27 ans, aussi membre de One Direction, comprenait notamment les extraits Nice To Meet Ya, No Judgement ainsi que la chanson-titre.

Quant à Anne-Marie, ce nom vous est sans doute familier en raison de sa collaboration au hit Rockabye de Clean Bandit lancé en 2016 et à la chanson Friends de Marshmello parue deux ans plus tard. De son vrai nom Anne-Marie Nicholson, la chanteuse de 30 ans a avoué récemment que Niall Horan était « l'un de ses humains préférés »!