REGARDEZ : Nick Jonas chante à l’église dans le clip de This Is Heaven

Nick Jonas a dévoilé mercredi le vidéoclip officiel de This Is Heaven, sa nouvelle chanson dédiée à son épouse, l’actrice, chanteuse et mannequin d’origine indienne Priyanka Chopra!

Tourné à Londres, Windsor et Southampton, en Angleterre, le nouveau clip du plus jeune membre des Jonas Brothers nous fait voyager d’un immense centre de contrôle à une forêt luxuriante, en passant par l’Église St-John située à Hyde Park. Nick Jonas est rejoint à cet endroit par le London Community Gospel Choir dirigé par Anthony Williams.

Nick Jonas a déclaré la semaine dernière qu’il avait écrit This Is Heaven après avoir retrouvé son amoureuse qui avait été absente plusieurs mois pour participer à un tournage en Allemagne : « This Is Heaven cherche à mettre en mots ce sentiment euphorique d'être avec la personne qu’on aime, cette connexion magique qu’il y a entre nous. C’est ce que je vis avec Priyanka! On est marié depuis deux ans et je me sens toujours aussi bien et béni d’être avec elle! Elle m’inspire et elle influence ma musique pour le mieux ».

This Is Heaven figure sur Spaceman, le quatrième album solo de Nick Jonas paru le 12 mars dernier. Le chanteur de 28 ans a également lancé lundi une version Deluxe de ce disque qui comprend cinq pistes supplémentaires, dont une chanson des Jonas Brothers intitulée Selfish.

Parallèlement à sa carrière solo, Nick Jonas continue de collaborer avec ses frères Kevin et Joe. Les Jonas Brothers assurent d’ailleurs qu’ils préparent une suite à Happiness Begins, leur plus récent album sorti en juin 2019.