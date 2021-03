REGARDEZ : Nick Jonas s’envole dans l’espace avec son nouveau vidéoclip

Nick Jonas a présenté jeudi soir le vidéoclip officiel de la chanson-titre de son nouvel album Spaceman qui sort aujourd’hui, vendredi 12 mars. Ce clip met en scène le chanteur de 28 ans qui tente de survivre seul sur ce qui semble être une lointaine planète mais qui, dans la réalité, n’est qu’un désert de Californie!

« Nous avons passé un très bon moment à tourner cette vidéo, même si l’expérience fut plutôt difficile physiquement. Je suis vraiment fier du résultat! », a confié Nick Jonas, lors de l’avant-première de ce vidéoclip signé Anthony Mandler, également réalisateur de ceux des hits Sucker, Only Human et Cool des Jonas Brothers.

Comprenant 11 nouveaux titres, Spaceman est le quatrième album solo de Nick Jonas et son premier depuis Last Year Was Complicated sorti en 2016. En plus de la chanson-titre, on y retrouve This Is Heaven, une chanson dédiée à Priyanka Chopra, l’épouse du plus jeune membre des Jonas Brothers.

Même s’il effectue actuellement un retour en tant que chanteur solo, Nick Jonas assure qu’il continuera de collaborer avec ses frères Kevin et Joe. Intitulé Happiness Begins, le plus récent disque du trio avait d’ailleurs connu un solide succès lors de sa sortie, en juin 2019. Les Jonas Brothers nous avaient également offert l’an dernier les chansons What A Man Gotta Do et X avec Karol G.