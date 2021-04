REGARDEZ : Olivia Rodrigo lance la nouveauté Deja Vu

Alors que son hit Drivers License vient d’atteindre le milliard d’écoutes en ligne, Olivia Rodrigo présente une nouveauté intitulée Deja Vu (sans les accents!). Accompagnée d’un vidéoclip, cette chanson paraîtra sur *O*R, le tout premier album de la jeune auteure-compositrice-interprète qui sera lancé le 21 mai prochain.

« Le concept de déjà-vu m'a toujours fascinée et j'ai pensé que ce serait cool de l'utiliser dans une chanson qui évoque les sentiments complexes qui suivent la fin d'une relation. J’ai commencé à écrire et à enregistrer Deja Vu l’automne dernier et je me suis tellement amusée à créer les différentes mélodies et textures sonores que vous pouvez y entendre », a expliqué Olivia Rodrigo par voie de communiqué.

Âgée de seulement 18 ans, Olivia Rodrigo est devenue LE phénomène musical de l’heure, dès la sortie de Drivers License, en janvier. S’étant auto-proclamée « la plus grande fan de Taylor Swift dans le monde entier », la jeune artiste californienne a également fait une apparition remarquée à la célèbre émission The Tonight Show avec Jimmy Fallon, en février dernier.

L'interprète de Drivers License et Deja Vu s’était auparavant fait connaître du jeune public en tant qu’actrice, en interprétant le rôle principal du film American Girl : Grace la meilleure pâtissière en 2015, puis celui de Paige Olvera dans la télésérie Frankie et Paige, diffusée sur Disney Channel entre 2016 et 2019.

Olivia Rodrigo incarne présentement Nini Salazar-Roberts dans la populaire émission High School Musical : La Comédie musicale, la série disponible sur la plateforme Disney + depuis 2019.