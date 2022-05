REGARDEZ : OneRepublic dévoile une chanson de Top Gun : Maverick

Après Lady Gaga et Hold My Hand, au tour de OneRepublic de lancer une chanson inédite extraite de la bande originale du film Top Gun : Maverick! Intitulée I Ain’t Worried, cette nouveauté du groupe américain est accompagnée d’un vidéoclip officiel comprenant de nouvelles images du long-métrage qui sortira au cinéma le 27 mai.

« Tout comme Top Gun, OneRepublic est intemporel, traverse les générations, les décennies, les genres et les publics », ont annoncé les représentants de la formation de Ryan Tedder par voie de communiqué.

I Ain’t Worried de OneRepublic et Hold My Hand de Lady Gaga paraîtront sur la bande originale de Top Gun : Maverick qui comprendra un total de 12 chansons, dont le classique Danger Zone de Kenny Loggins.

Présenté en avant-première lors du prochain Festival de Cannes, Top Gun : Maverick marquera le grand retour de Tom Cruise et de Val Kilmer dans leurs rôles respectifs de Pete « Maverick » Mitchell et de Tom « Iceman » Kazansky.

Baptisé Human, le plus récent album de OneRepublic est paru en août 2021. Depuis, le groupe a présenté deux nouvelles chansons (West Coast et You Were Loved) qui figureront sur leur sixième disque studio dont la date de sortie est toujours inconnue.