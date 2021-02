REGARDEZ : P!nk chante une nouvelle chanson avec ses enfants

P!nk a fait son entrée officielle sur TikTok en compagnie de sa fille Willow, âgée de 9 ans, en laissant à celle-ci le soin d’interpréter une chanson originale baptisée Cover Me in Sunshine!

Très fière de sa fille, la chanteuse américaine de 41 ans a par la suite publié cette vidéo sur Instagram, avant d’interpréter à son tour Cover Me in Sunshine avec Jameson, son fils âgé de 4 ans.

Willow semble quant à elle vouloir suivre les traces de sa célèbre maman en prouvant qu’elle est une chanteuse talentueuse. En 2016, la fillette avait participé au vidéoclip de Just Like Fire. Deux ans plus tard, le duo mère-fille avait enregistré la chanson A Million Dreams pour le disque The Greatest Showman : Reimagined. Puis, en décembre dernier, Willow avait volé la vedette en interprétant The Christmas Song avec P!nk, dans le cadre de l'émission Disney's Holiday Singalong.

La dernière nouveauté officielle de P!nk est parue l’automne dernier. Intitulée One Too Many, cette ballade en duo avec Keith Urban est disponible sur l’album The Speed ​​of Now Part 1 du chanteur country australien et conjoint de l’actrice Nicole Kidman.