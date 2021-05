REGARDEZ : P!nk dévoile la bande-annonce de son film All I Know So Far

P!nk a mis en ligne mercredi la bande-annonce officielle de son film P!NK : All I Know So Far qui sera lancé le vendredi 21 mai. Réalisé par Michael Gracey, ce documentaire nous permettra de suivre la chanteuse américaine de 41 ans dans les coulisses de sa tournée mondiale Beautiful Trauma qui s’est arrêtée deux soirs à Montréal, en mai 2019.

Diffusé sur le service Prime Video d’Amazon, le film P!NK : All I Know So Far nous fera à la fois découvrir les talents de P!nk sur scène mais aussi son rôle de mère et d’épouse au quotidien. Les fans auront aussi droit à des images inédites filmées en tournée, des entrevues et des extraits de spectacles.

« Une maman ne peut s'éloigner de ses enfants sans penser à eux chaque seconde. Beaucoup de mères cessent de faire des tournées parce qu’elles ne s'imaginent pas être capables d’être maman et chanteuse à la fois », a confié P!nk qui avait pris la décision de partir en tournée avec sa petite famille.

En plus de ce documentaire, P!nk lancera le 21 mai prochain l’album All I Know So Far : Setlist qui comprendra des enregistrements live issus de la tournée internationale Beautiful Trauma. On y retrouvera aussi sa nouveauté All I Know So Far et la chanson Cover Me in Sunshine interprétée en duo avec sa fille Willow.

Deux jours plus tard, P!nk recevra l’ICON Award dans le cadre de l’édition 2021 des Billboard Music Awards qui aura lieu le 23 mai prochain.