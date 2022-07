REGARDEZ : P!nk dévoile le vidéoclip-choc de sa chanson Irrelevant

Quatre jours après avoir lancé sa nouveauté Irrelevant, P!nk a mis en ligne le vidéoclip officiel de cette chanson engagée. Réalisée par la chanteuse elle-même et Brad Comfort, cette vidéo vise à illustrer, par le biais d’images puissantes, plusieurs sujets qui divisent actuellement les États-Unis.

Entrecoupé de gros plans de P!nk interprétant sa plus récente chanson, le clip d’Irrelevant nous montre des images de manifestations entourant le mouvement #MeToo, les droits LGBTQ+, le Black Lives Matter et le contrôle des armes à feu. On peut aussi y voir des militants comme Tarana Burke et Muhammad Ali ainsi que des personnalités politiques controversées telles que Rudy Giuliani et Donald Trump.

Écrite et produite par Ian Fitchuk et P!nk, la chanson Irrelevant a vu le jour après que la chanteuse américaine de 42 ans eut reçu des critiques haineuses sur Twitter, suite à sa dénonciation de la décision de la Cour suprême des États-Unis de ne plus protéger le droit des femmes à l’avortement.

Reconnue pour son engagement social, P!nk a répondu à ses détracteurs qui l’enjoignaient « de se taire et de chanter » en lançant la pièce Irrelevant dans laquelle elle chante notamment « vous pouvez me qualifier de non pertinente, insignifiante, vous pouvez essayer de me rabaisser ».