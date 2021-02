REGARDEZ : P!nk et sa fille Willow lancent Cover Me In Sunshine

Trois jours après avoir fait une sortie remarquée sur les réseaux sociaux en dévoilant une vidéo de sa fille Willow interprétant un extrait de Cover Me in Sunshine, P!nk dévoile aujourd’hui la version officielle de cette chanson originale!

« La dernière année a représenté tant de choses pour nous. La tristesse, la solitude, la peur, oui. Mais elle a aussi su nous apporter du calme, des réflexions et des enseignements. Willow et moi trouvons du réconfort dans la musique, donc nous ne sortons cette chanson que pour vous apporter de la douceur, du soleil et du réconfort », a déclaré la chanteuse américaine de 41 ans, par voie de communiqué.

Ce n’est pas la première fois que P!nk travaille en complicité avec sa fille Willow, aujourd’hui âgée de 9 ans. En 2016, la fillette avait participé au vidéoclip de Just Like Fire. Deux ans plus tard, le duo mère-fille avait enregistré la chanson A Million Dreams pour le disque The Greatest Showman : Reimagined. Puis, en décembre dernier, Willow avait volé la vedette en interprétant The Christmas Song avec P!nk, dans le cadre de l'émission Disney's Holiday Singalong.

Il s’agit de la deuxième nouveauté de P!nk en quelques mois. L’automne dernier, la star avait collaboré avec Keith Urban au duo One Too Many, extrait de l’album The Speed ​​of Now Part 1 du chanteur country australien.