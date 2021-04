REGARDEZ : P!nk interprète une déchirante ballade en duo

Moins de deux semaines après sa sortie, le vidéoclip de la chanson Anywhere Away From Here de P!nk et Rag’n’Bone Man cumule déjà près de 8 millions de visionnements sur YouTube!

Cette poignante ballade évoque la solitude qu’on ressent lorsqu'on se sent déconnecté de ceux qui nous entourent : « Cette chanson parle de cette envie de disparaître lorsqu'on se trouve dans une situation inconfortable. Elle parle de ce sentiment de vulnérabilité auquel nous faisons tous face à un certain moment. C'est un honneur de chanter avec P!nk! », a déclaré Rag’n’Bone Man par voie de communiqué.

Lancée le 9 avril dernier, Anywhere Away From Here paraîtra sur le prochain album du chanteur britannique de 36 ans, le 7 mai prochain.

Au cours des derniers mois, P!nk nous a offert deux autres collaborations marquantes : One Too Many avec Keith Urban et Cover Me in Sunshine interprétée en duo avec sa fille Willow.

La chanteuse américaine de 41 ans lancera par ailleurs le 21 mai prochain son film P!NK : All I Know So Far qui nous offrira un accès privilégié aux coulisses de sa tournée mondiale Beautiful Trauma qui s’est arrêtée deux soirs à Montréal, en mai 2019.