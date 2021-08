REGARDEZ : Patrice Michaud dévoile la chanson Vous êtes ici

Patrice Michaud vient de lancer la chanson Vous êtes ici, le plus récent extrait de Grand voyage désorganisé, son quatrième album qui paraîtra le 24 septembre prochain. Cette nouveauté est accompagnée d’un vidéoclip dans lequel on peut voir le chanteur et ses musiciens (dont un quatuor à cordes!) interpréter cette chanson remplie d’énergie.

Dans Vous êtes ici, Patrice Michaud fait un clin d’œil ironique au culte des apparences et à ses désillusions. « Vous êtes ici, c'est un arrêt sur image. C'est notre reflet pas si reluisant quand on ose se regarder dans le miroir. Ce qui nous amène à la question : maintenant, on fait quoi ? », explique l’auteur-compositeur-interprète de 40 ans.

En plus de Vous êtes ici, le nouvel album de Patrice Michaud comprendra les extraits La grande évasion, Origami, À qui l’aura et Golden Record, tous dévoilés au cours de la dernière année. Ce disque succédera à Almanach, paru en février 2017.

Afin de renouer avec ses fans et leur présenter les nouvelles chansons de Grand voyage désorganisé, Patrice Michaud remontera sur scène cet automne avec un tout nouveau spectacle qui s’arrêtera notamment au MTELUS de Montréal (les 16 et 17 novembre 2021) et au Grand Théâtre de Québec (le 10 mars 2022).

Les billets sont en vente dès maintenant au PatriceMichaud.ca où vous trouverez toutes les dates des représentations qui s’échelonneront du 2 novembre 2021 au 5 novembre 2022.