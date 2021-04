REGARDEZ : Patrice Michaud voyage dans le cosmos avec Golden Record

Patrice Michaud vient de dévoiler la chanson Golden Record, le tout nouvel extrait de son quatrième album qui paraîtra cet automne.

L’auteur-compositeur-interprète de 40 ans signe les paroles et la musique de cette nouveauté inspirée du « Voyager Golden Record », un disque envoyé dans l’espace par les sondes spatiales Voyager I et II, en 1977, dans le but de faire découvrir les sons de la Terre à d'éventuels extraterrestres.

« Golden Record, c'est une bouteille lancée à la mer dans l'espace, un échantillon de notre humanité et l'espoir d'une rencontre .C'est l'inconnu. C’est l’ouverture aux autres. C'est merveilleux », a expliqué Patrice Michaud, en présentant le vidéoclip animé de sa plus récente création.

En plus de Golden Record, le nouvel album de Patrice Michaud comprendra les extraits Origami, La grande évasion et À qui l’aura, dévoilés au cours de la dernière année. Ce disque succédera à Almanach, paru en février 2017.

D’ici-là, Patrice Michaud publiera le 21 avril prochain son tout premier livre pour enfants intitulé La soupe aux allumettes.