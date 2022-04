REGARDEZ : Pink Floyd lance sa première nouveauté en 28 ans

Pink Floyd est de retour! La mythique formation britannique vient de lancer Hey Hey Rise Up, une chanson visant à soutenir le peuple ukrainien, touché de plein fouet par la guerre. Il s’agit de la première véritable nouveauté du groupe depuis la sortie de l'album The Division Bell en 1994.

Enregistrée le 30 mars dernier, Hey Hey Rise Up met en vedette David Gilmour et Nick Mason de Pink Floyd, ainsi que Guy Pratt à la basse et Nitin Sawhney aux claviers. Tous les bénéfices de cette pièce seront versés à l'aide humanitaire pour l’Ukraine

On peut aussi entendre dans Hey Hey Rise Up des extraits d’une publication Instagram qui a récemment fait le tour du monde, celle d’Andriy Khlyvnyuk du groupe ukrainien Boombox chantant un hymne de protestation populaire du pays, Oh, The Red Viburnum In The Meadow, sur la place Sofiyskaya, à Kyïv. Le titre de la nouvelle chanson de Pink Floyd est d’ailleurs tiré de la dernière ligne de la chanson qui peut se traduire par « Hé, hé, lève-toi et réjouis-toi ».

« Comme tant d'autres personnes, nous avons ressenti de la rage et de la frustration en voyant cet acte ignoble d'un pays démocratique indépendant et pacifique envahi par l'une des principales puissances mondiales alors que son peuple est assassiné », a déclaré David Gilmour, qui a lui-même une belle-fille et de petits-enfants d’origine ukrainienne.

Quant au vidéoclip de Hey Hey Rise Up, celui-ci a été tourné par le réalisateur Mat Whitecross le jour même où la chanson a été enregistrée. Le visuel de cette dernière est pour sa part composé d’une peinture de tournesol, la fleur nationale de l'Ukraine, réalisée par l'artiste cubain Yosan Leon.

Grâce à cette nouveauté, Pink Floyd rejoint le mouvement sans cesse croissant d’artistes qui appuient les Ukrainiens par le biais de leur musique. Parmi ceux-ci, mentionnons Adam Lambert, Barenaked Ladies, Bruce Springsteen, Carole King, Fall Out Boy, Hozier, Jon Bon Jovi, Julian Lennon, KD Lang, Kesha, Luis Fonsi, Metallica, Third Eye Blind, Weezer, The Weeknd, Alanis Morissette, Céline Dion, Garth Brooks, Green Day, Miley Cyrus, Katy Perry, Pearl Jam, Madonna et U2.