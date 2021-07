REGARDEZ : Post Malone en NASCAR pour la chanson Motley Crew

Quelques jours après avoir célébré son 26e anniversaire de naissance, Post Malone a souligné l’événement en dévoilant une toute nouvelle chanson baptisée Motley Crew! Cette nouveauté est accompagnée d’un vidéoclip dans lequel on peut voir le chanteur s’élancer sur une piste de course NASCAR, au volant d'une Rolls-Royce Cullinan noire et jaune, puis à bord d’une décapotable.

Avec son titre inspiré de Mötley Crüe, cette nouveauté se veut un clin d’œil au célèbre groupe métal. On peut d’ailleurs apercevoir Tommy Lee, le batteur de la formation, courser avec Post Malone dans le vidéoclip officiel de Motley Crew. Ce clip réalisé par Cole Bennett comporte également des caméos des pilotes de NASCAR Bubba Wallace et Denny Hamlin, ainsi que des chanteurs Big Sean, French Montana, SAINt JHN, Ty Dolla $ign and Tyga.

Motley Crew est la première nouvelle chanson originale de Post Malone depuis la sortie de l'album Hollywood's Bleeding en 2019. Le troisième disque studio du rappeur américain comprenait des hits comme Circles, Sunflower, Wow et Goodbyes.

Au cours des derniers mois, Post Malone a aussi repris le grand classique Only Wanna Be With You du groupe Hootie & the Blowfish, dans le cadre du 25e anniversaire de Pokémon.

Selon plusieurs rumeurs, Post Malone travaillerait actuellement sur son quatrième album studio qui comprendrait évidemment l’extrait Motley Crew.