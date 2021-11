REGARDEZ : Post Malone et The Weeknd lancent un clip controversé

Âmes sensibles, s’abstenir! Post Malone et The Weeknd ont semé la controverse en mettant en ligne, en début de semaine, le vidéoclip de leur duo One Right Now. La raison? Les images particulièrement violentes de ce clip où se mêlent trahison, vengeance, armes à feu, grenades et… beaucoup de sang!

Réalisé par Tanu Muino, ce vidéoclip de 3 minutes et demie met en scène The Weeknd qui entre dans un immeuble, avant d'ouvrir le feu sur plusieurs hommes, afin de se venger de son ex-petite amie infidèle. Peu de temps après, Post Malone réplique et la situation dégénère jusqu’à ce que les deux chanteurs finissent par faire feu l’un sur l’autre...

C’est le 5 novembre dernier que Post Malone et The Weeknd ont dévoilé leur toute première collaboration sur disque. Succédant à Motley Crew sortie en juillet, One Right Now est la plus récente nouveauté du rappeur américain de 26 ans qui aurait pas moins de deux albums en préparation.

Quant à The Weekend, celui-ci a lancé pas moins de huit collaborations depuis le début de 2021 : One Right Now avec Post Malone, Moth To A Flame avec Swedish House Mafia, La Fama et la Blinding Lights avec Rosalía, Off the Table et une Save Your Tears avec Ariana Grande, ainsi que You Right et In Your Eyes avec Doja Cat.

On attend aussi impatiemment le cinquième disque studio du chanteur canadien qui comprendra le hit Take My Breath, sorti en août dernier.

Avertissement : le vidéoclip de One Right Now contient des scènes de violence qui pourraient offenser certaines personnes.