REGARDEZ : Radiohead lance la version studio de Follow Me Around

Voici LA chanson que tous les fans de Radiohead attendaient avec impatience! Après plus de 20 ans d’attente, la célèbre formation britannique a dévoilé la version studio de la pièce Follow Me Around qui figurera dans le coffret Kid A Mnesia qui paraîtra ce vendredi 5 novembre.

Écrite à l’époque de l’album Ok Computer, Follow Me Around avait été interprétée sur scène par Thom Yorke à de rares occasions mais la chanson n’avait jamais été officiellement lancée ni gravée sur disque.

Follow Me Around est accompagnée d’un vidéoclip mettant en vedette Guy Pearce. « Ce n’est pas tous les jours qu’on trouve un grille-pain en état de marche sur le bord de la route. Ce n’est pas non plus tous les jours qu’on peut se retrouver dans un vidéoclip de Radiohead. Les deux se sont produits il y a quelques semaines », a déclaré avec humour l’acteur et musicien anglo-australien, sur Twitter.

Composé de matériel inédit, Kid A Mnesia vise à célébrer le 21e et le 20e anniversaire des albums Kid A et Amnesiac, respectivement sortis en 2000 et en 2001. On retrouvera dans ce coffret des versions alternatives et des faces B du quatrième et du cinquième disque studio de Radiohead, ainsi que de nouvelles chansons issues des sessions d’enregistrement de ces derniers, dont la pièce If You Say the Word dévoilée en septembre.

Intitulé A Moon Shaped Pool, le plus récent album original de Radiohead est quant à lui sorti en 2016.