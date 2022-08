REGARDEZ : Rick Astley revisite Never Gonna Give You Up

Rick Astley a revisité son classique Never Gonna Give You Up… pour une publicité! Diffusé aux États-Unis, ce message publicitaire met en vedette le célèbre chanteur britannique de 56 ans devant des arrière-plans similaires à ceux du vidéoclip original, tandis que les danseurs ont été remplacés par… des agents d'assurance!

« Rendre hommage à ma vidéo - du plateau à la garde-robe - a été un incroyable voyage dans le passé. Cette chanson a été si bonne pour moi », a déclaré Rick Astley par voie de communiqué.

Cette publicité d’une durée d’une minute d’AAA Insurance a été réalisée par Joseph Kahn, qui a notamment remporté des Grammy Awards pour les clips Bad Blood de Taylor Swift et Without Me de Halsey.

L’été dernier, le vidéoclip original du méga-hit Never Gonna Give You Up avait dépassé le milliard de visionnements sur YouTube! Réalisé par Simon West en 1987, celui-ci avait été tourné dans le quartier de Harrow, à Londres.

Écrite par Mike Stock, Matt Aitken et Pete Waterman, la chanson Never Gonna Give You Up a été le premier extrait de Whenever You Need Somebody, le premier album de Rick Astley qui s’est hissé au sommet des palmarès dans le monde entier.