REGARDEZ : Rick Pagano lance la chanson Bora Bora

Après les chansons Clone et Laisse-moi tranquille, Rick Pagano dévoile une autre nouveauté! Intitulée Bora Bora, cette chanson évoque le cynisme qu’affiche l’auteur-compositeur-interprète envers le système, tout comme le vidéoclip déjanté qui l’accompagne.

Écrite et composée en collaboration avec Jessy Mercier, Bora Bora est le premier extrait du prochain EP de Rick Pagano qui paraîtra cet automne et qui regroupera des titres autant francophones qu’anglophones.

Chanteur principal de l’ancien groupe Final State, Rick Pagano a été acclamé par le public en demi-finale de l’émission La Voix, en 2019. Reconnu pour être une véritable bête de scène, l’artiste compte à ce jour plus de 300 concerts à son actif, en plus de s’être démarqué en tant que compositeur pour Marc Dupré et Éric Lapointe.

Rappelons que Rick Pagano a également été élu Future star iHeartRadio du mois de janvier 2020.