REGARDEZ : Roxane Bruneau dévoile le clip de Si jamais on me cherche

Roxane Bruneau a lancé au cours des derniers jours le vidéoclip officiel de son succès Si jamais on me cherche, le plus récent extrait de son populaire album Acrophobie. Réalisé par Isabelle Hamon et tourné à la plage du Cap-Saint-Jacques de Montréal et à Sainte-Julie, ce clip aux couleurs automnales met en vedette l’auteure-compositrice-interprète et ses amis, que ce soit en VR, sur le bord de l’eau ou encore en tournée.

Paru le 13 novembre dernier, Acrophobie s’est également vu décerner lundi un disque d’or pour la vente de plus de 40 000 exemplaires, après s’être hissé à sa sortie au Top 10 des albums les plus vendus au Canada, un véritable exploit pour un disque francophone! Quant à la chanson À ma manière, celle-ci est demeurée au numéro 1 du Top 100 Radio au Québec durant 18 semaines consécutives, ce qui constitue un record pour une artiste féminine.

Grâce à Acrophobie, Roxane Bruneau a aussi récolté 4 Félix au 43e Gala de l’ADISQ, il y a deux semaines, dont ceux de l’Album de l’année - Pop, de l’Album de l’année - Succès populaire et de la Chanson de l’année (À ma manière).

Rappelons que Roxane Bruneau participe à l’émission QUI SAIT CHANTER? en tant que panéliste, tous les lundis soirs dès 20 h, à l’antenne de Noovo.