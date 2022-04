REGARDEZ : Sam Smith lance l’inspirante chanson Love Me More

Sam Smith a dévoilé jeudi soir la chanson Love Me More, sa première nouveauté depuis The Lighthouse Keeper lancée en novembre 2020. Encourageant à s’aimer et s’accepter tel que l’on est, cette pièce est accompagnée d’un vidéoclip officiel dans lequel on peut voir des images d’enfance du chanteur britannique de 29 ans.

« J'ai écrit cette chanson pour tous ceux qui se sentent différents, tous ceux qui doivent s'empêcher chaque jour de se dire des choses méchantes, dans leur tête, tout le temps. Je me suis senti comme ça pendant très longtemps et, lentement, j'apprends à être bienveillant envers moi-même. Au cours des deux dernières années, la musique a plus que jamais été ma thérapie. J'espère donc que cette chanson pourra être votre amie », a déclaré Sam Smith au sujet de cette chanson co-écrite avec Jimmy Napes et Stargate.

C’est en octobre 2020 que Sam Smith a lancé son plus récent album. Intitulé Love Goes, le troisième disque de l’auteur-compositeur-interprète comprenait 17 chansons, dont Diamonds, How Do You Sleep?, Kids Again, To Die For, My Oasis en duo avec Burna Boy, I’m Ready avec Demi Lovato, Dancing With A Stranger avec Normani et Promises avec Calvin Harris.