REGARDEZ : Sandy Duperval se dévoile comme jamais dans la chanson O

Sandy Duperval est de retour! L’ex-Future star iHeart Radio présente la chanson O, premier extrait d’un nouvel EP qui sera lancé cet automne. Cette pièce fait également l’objet d’un vidéoclip mettant en vedette Marina Bastarache, Wayne Tennant, Vanessa Duchel et Nicole Jones.

Dix-sept ans après son passage à l’émission Star Académie, Sandy Duperval se dévoile comme jamais dans O, une chanson qui est le fruit de nombreuses années de travail. La chanteuse en profite également pour réitérer son engagement envers des causes qui lui tiennent à cœur, dont Black Lives Matter et la lutte contre la lesbophobie.

« Ça m’a pris 13 ans pour compléter cette chanson qui représente pour moi une réelle renaissance. Jamais je ne me suis sentie aussi libre et apte à partager qui je suis réellement, avec mes qualités comme mes défauts et surtout, avec les marques qu’ont tracé sur moi les obstacles que j’ai surmontés. En ces temps remplis de défis, il est important pour moi de me présenter telle que je suis, une femme noire lesbienne, et de partager mon histoire en toute vérité. Cette chanson, c’est un chapitre du livre de ma vie et le clip, c’est vraiment un aperçu de ma réalité, dans toute sa diversité », a déclaré Sandy Duperval par voie de communiqué.

Réalisé par Adeline Aubame, en collaboration avec la styliste Mlle Geri, le clip de O met également la diversité sexuelle de l’avant, alors que « l’intensité des regards dévoile le début d’une idylle entre l’auteure‑compositrice-interprète et une autre femme ».

Née à Montréal, Sandy Duperval a commencé à se produire sur scène dès l’âge de 5 ans, espérant suivre les traces de ses idoles, telles Whitney Houston, Robin S, Crystal Waters et Tina Turner. Au fil des ans, la chanteuse a eu le privilège d’assurer la première partie d’artistes de renommée internationale, dont Bob Sinclair, Ultra Nate, Travis Scott et Ruby Rose.