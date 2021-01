REGARDEZ : Selena Gomez dévoile une chanson en espagnol

Selena Gomez a dévoilé jeudi soir une toute nouvelle chanson interprétée en espagnol! Intitulée De Una Vez, cette nouveauté attendue depuis quelques semaines par les fans est accompagnée d’un vidéoclip aux allures vintage et romantiques.

« C’est le début de quelque chose que j’ai envie d’explorer depuis si longtemps. J'espère que vous aimerez cette pièce autant que moi », a déclaré la chanteuse de 28 ans, en annonçant la sortie de De Una Vez.

Il s’agit de la deuxième chanson solo en espagnol de Selena Gomez, après Más, tirée de l’album compilation For You paru en 2014. L’artiste américaine dont le père est d’origine mexicaine a également collaboré à la pièce Taki Taki en compagnie de DJ Snake, Ozuna et Cardi B en 2018.

Selena Gomez a lancé il y a maintenant un an son troisième album studio baptisé Rare. Ce disque comprend notamment la pièce titre, Dance Again, Lose You To Love Me, Look At Her Now, Boyfriend, Souvenir et She. La chanteuse, actrice et productrice a également signé deux collaborations en 2020, soit Ice Cream avec BLACKPINK et Past Life avec Trevor Daniel.