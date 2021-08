REGARDEZ : Selena Gomez lance la chanson 999 en duo avec Camilo

Selena Gomez a lancé jeudi soir 999, une toute nouvelle chanson interprétée en duo avec Camilo! Cette nouveauté est accompagnée d’un vidéoclip officiel mettant en vedette la star américaine de 29 ans et le chanteur colombien de 27 ans.

« Camilo et moi avons une surprise très, très, très spéciale pour vous, notre chanson 999, et j'espère que vous l'aimerez autant que nous! Camilo est un auteur-compositeur-interprète fantastique, au grand cœur, et c’est pourquoi nous avons développé une chimie immédiate», a déclaré Selena Gomez qui a récemment confié être en train de préparer un nouvel album.

« Travailler avec Selena Gomez est un immense honneur. J’apprécie tellement cette opportunité de collaborer avec une artiste que je respecte depuis si longtemps. Il y a à peine deux ou trois ans, on m'a demandé, en entrevue, avec qui je rêvais de faire une chanson et j’ai spontanément répondu Selena Gomez! J’ai encore de la difficulté à croire que ce rêve est devenu réalité », a ajouté Camilo qui a récemment chanté en duo avec Shawn Mendes la chanson Kesi.

999 est la première nouveauté de Selena Gomez depuis la sortie, en mars dernier, de Revelación, son tout premier disque entièrement interprété en espagnol. Cet EP comprend 7 chansons, dont les extraits Selfish Love, De Una Vez et Baila Conmigo.

Selena Gomez endossera par ailleurs un des rôles principaux de la nouvelle télésérie Only Murders in the Building dont le premier épisode sera diffusé le 31 août prochain sur la chaîne Hulu. La chanteuse y incarnera une jeune femme passionnée par les drames policiers qui, en compagnie de ses voisins, tentera de résoudre la mort mystérieuse d’un habitant de son immeuble.