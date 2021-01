REGARDEZ : Selena Gomez nous invite à danser sur Baila Conmigo

Deux semaines après nous avoir offert De Una Vez, Selena Gomez a lancé vendredi une deuxième chanson interprétée en espagnol! Intitulée Baila Conmigo (un titre qui signifie Danse avec moi), cette nouveauté interprétée en duo avec le rappeur portoricain Rauw Alejandro figurera sur l’EP Revelación qui paraîtra le 12 mars prochain.

Comprenant entre autres les pièces De Una Vez et Baila Conmigo, Revelación sera le tout premier disque entièrement en espagnol de Selena Gomez. La chanteuse de 28 ans a toutefois à son actif quelques chansons dans cette langue, dont Más, tirée de l’album compilation For You paru en 2014, et Taki Taki, une collaboration avec de DJ Snake, Ozuna et Cardi B sortie en 2018.

L'interprète de Love You Like A Love Song a lancé il y a un an son troisième album studio baptisé Rare. Ce disque comprend notamment la pièce titre, Dance Again, Lose You To Love Me, Look At Her Now, Boyfriend, Souvenir et She. Selena Gomez a également signé deux collaborations en 2020, soit Ice Cream avec BLACKPINK et Past Life avec Trevor Daniel.