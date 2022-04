REGARDEZ : Shakira dévoile le duo Te Felicito avec Rauw Alejandro

Shakira a lancé jeudi soir sa toute première collaboration avec Rauw Alejandro! Intitulée Te Felicito, cette nouvelle chanson est accompagnée d’un vidéoclip mettant en vedette la star colombienne de 45 ans et le rappeur portoricain de 29 ans… qui se transformera en robot!

Te Felicito fait suite à Don’t Wait Up, une nouveauté dévoilée en juillet dernier qui figurera elle aussi sur le nouvel album de Shakira qui devrait paraître plus tard cette année.

Le 12e disque studio de Shakira succédera à El Dorado, paru en 2017. Trois ans plus tard, la chanteuse nous avait offert le hit Me Gusta interprété en duo avec le rappeur portoricain Anuel AA, avant de s’associer aux Black Eyed Peas pour la chanson Girl Like Me.