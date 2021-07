REGARDEZ : Shakira est de retour avec la chanson Don’t Wait Up

Shakira est officiellement de retour! La chanteuse colombienne a lancé vendredi dernier le premier extrait de son nouvel album qui paraîtra l’an prochain. Intitulée Don’t Wait Up, cette nouveauté est accompagnée d’un vidéoclip sensuel aux parfums de danse, d’été et de mer, des univers auxquels la star de 44 ans nous a habitués depuis le début de sa carrière!

« Je suis ravie de partager ma nouvelle chanson Don't Wait Up avec vous! Le jour où nous avons imaginé cette pièce en studio, je savais qu’elle serait parfaite pour l'été et ces nuits où on ne veut pas penser au lendemain! », a déclaré Shakira par voie de communiqué.

Réalisé par Warren Fu, le clip de Don't Wait Up a été tournée sur l'île de Tenerife, dans l’archipel espagnol des Canaries, une destination touristique très prisée en raison de ses paysages époustouflants!

Quant à la chanson, celle-ci a été co-écrite par Ian Kirkpatrick et Emily Warren qui a notamment travaillé avec les Backstreet Boys, The Chainsmokers, Dua Lipa, Khalid et Shawn Mendes.

Le prochain album de Shakira succédera à El Dorado, paru en 2017. L’an dernier, la chanteuse nous avait offert le hit Me Gusta interprété en duo avec le rappeur portoricain Anuel AA, avant de s’associer aux Black Eyed Peas pour la chanson Girl Like Me.