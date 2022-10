REGARDEZ : Shakira se fait arracher le cœur dans sa nouveauté Monotonía

Après avoir collaboré avec David Guetta et Black Eyed Peas à Don't You Worry, un des plus gros hits de l’été 2022, Shakira nous revient avec Monotonía, une autre nouveauté cette fois-ci interprétée en duo avec le chanteur portoricain Ozuna.

Évoquant une relation digne d'un conte de fées qui se termine abruptement, cette nouvelle chanson lancée mercredi soir est accompagnée d’un vidéoclip officiel dans lequel Shakira se fait littéralement « arracher le cœur » après avoir croisé son ex à l’épicerie! Ce clip est d’ailleurs coréalisé par la chanteuse colombienne elle-même.

Il y a fort à parier que Monotonía fait référence à la rupture de Shakira avec le footballeur Gerard Piqué, son partenaire de longue date et le père de ses deux enfants. Dans une entrevue récente, la chanteuse de 45 ans avait en effet qualifié cette rupture de « moment le plus difficile de sa vie ».

Tout comme les chansons Don’t Wait Up et Te Felicito en duo avec Rauw Alejandro, Monotonia devrait figurer sur le nouvel album de la Shakira qui succéder à El Dorado paru en 2017.