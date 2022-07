REGARDEZ : Shania Twain dévoile la bande-annonce de son documentaire

Shania Twain vient de dévoiler la bande-annonce de son documentaire Not Just A Girl qui sera diffusé sur Netflix à compter du 26 juillet prochain.

Réalisé par Joss Crowley, ce nouveau documentaire retracera l'incroyable histoire de Shania Twain, de son enfance passée dans la petite ville de Timmins, en Ontario, jusqu’à sa consécration en tant que star internationale, en passant par son influence dans le monde de la musique. Not Just A Girl évoquera également la séparation très médiatisée de la chanteuse et de son premier mari et producteur, Robert « Mutt » Lange, en 2008.

On retrouvera aussi dans ce documentaire les témoignages de figures marquantes de la musique qui ont côtoyé l’auteure-compositrice-interprète canadienne au cours de sa fructueuse carrière, dont Avril Lavigne, Orville Peck, Kelsea Ballerini, Lionel Richie et Diplo.

« Prendre le risque de faire les choses à sa façon peut être effrayant. Il faut être courageux », déclare d’entrée de jeu Shania Twain, dans la bande-annonce de Not Just A Girl. « Elle a été la première personne à ouvrir cette porte et à traverser les genres musicaux. Elle était cette pionnière », ajoute Lionel Richie.

Ce documentaire sera accompagné d'un album compilation de 18 chansons intitulé Not Just A Girl (The Highlights). Ce disque regroupera les plus grands succès de Shania Twain, aujourd’hui âgée de 56 ans, ainsi qu’une nouvelle pièce aussi baptisée Not Just A Girl.