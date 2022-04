REGARDEZ : Shawn Mendes évoque sa rupture dans When You’re Gone

Un peu moins de 16 mois après la sortie de son album Wonder, Shawn Mendes est de retour avec une nouvelle chanson ! Intitulée When You’re Gone, cette nouveauté accompagnée d’un vidéoclip fait clairement référence à sa récente rupture avec Camila Cabello.

Shawn Mendes avait offert à ses fans un avant-goût de cette chanson en publiant sur Instagram, la semaine dernière, une vidéo dans laquelle il évoquait sa rupture très médiatisée : « Qui dois-je appeler quand je fais une crise de panique? Je pense que c'est la réalité qui m'a en quelque sorte frappé : je suis tout seul maintenant. Et je déteste ça. »

La chanson When You’re Gone pourrait paraître sur le prochain disque de Shawn Mendes, actuellement en préparation, tout comme It’ll Be Okay, dévoilée en novembre dernier, et Summer Of Love, lancée en août 2021.

Rappelons que Shawn Mendes présentera deux concerts au Centre Bell de Montréal, les 15 et 16 août 2022, dans le cadre de sa tournée internationale Wonder. L’auteur-compositeur-interprète de 23 ans y interprétera ses plus récentes chansons, ainsi que celles de son quatrième album studio paru le 4 décembre 2020.