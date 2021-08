REGARDEZ : Shawn Mendes lance sa chanson Summer Of Love

Shawn Mendes a dévoilé à minuit vendredi une toute nouvelle chanson intitulée Summer Of Love! Cette nouveauté de l’auteur-compositeur-interprète canadien de 23 ans est accompagnée d’un vidéoclip officiel qui nous donne envie que l’été se poursuive encore et encore…

Pour Summer of Love, Shawn Mendes a fait appel au réputé producteur et compositeur portoricain Tainy qui, au fil des ans, a travaillé avec des chanteurs comme J Balvin, Bad Bunny, Daddy Yankee, Ozuna et Nicky Jam.

Summer of Love est la première nouvelle chanson de Shawn Mendes depuis la sortie de l’album Wonder en décembre 2020. Le quatrième disque du chanteur natif de Toronto a été rapidement propulsé en tête des ventes, notamment grâce à la chanson-titre et à Monster, une collaboration avec Justin Bieber.

Deux ans après son célèbre duo Señorita, Shawn Mendes a aussi récemment obtenu l’aide de son amoureuse Camila Cabello pour interpréter sa toute première chanson en espagnol, la pièce Kesi de la star colombienne Camilo.