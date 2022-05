REGARDEZ : Shawn Mendes reprend un classique de Bruce Springsteen

Shawn Mendes vient de signer un partenariat avec Tommy Hilfiger, par lequel il devient le visage officiel de la célèbre marque de vêtements et d’accessoires! Afin d’inaugurer cette nouvelle association, le chanteur canadien est en vedette d’une vidéo promotionnelle dans laquelle il reprend le classique Dancing in the Dark popularisé par Bruce Springsteen en 1984.

Au début du mois de mai, Shawn Mendes avait donné à ses fans un avant-goût de ce partenariat en se présentant au Met Gala vêtu de Tommy Hilfiger et avec du vernis à ongles aux couleurs du logo de la marque. L'entente entre l’auteur-compositeur-interprète de 23 ans et l’entreprise américaine comprendra également une série de capsules qui sera lancée le printemps prochain.

En 2019, Shawn Mendes était apparu dans une campagne publicitaire de Calvin Klein, une autre marque emblématique appartenant à PVH Corp, la société mère de Tommy Hilfiger.

Dimanche dernier, Shawn Mendes s’est par ailleurs vu décerner le prestigieux Prix JUNO du rayonnement international, lors de la 51e édition de cette cérémonie célébrant le meilleur de la musique canadienne.

Moins de deux ans après la sortie de son plus récent album en décembre 2020, l’ex-compagnon de Camila Cabello lancera d’ici la fin de l’année un nouveau disque qui pourrait comprendre les chansons When You’re Gone, It’ll Be Okay et Summer Of Love.

D’ici-là, Shawn Mendes présentera deux concerts au Centre Bell de Montréal, les 15 et 16 août 2022, dans le cadre de sa tournée internationale Wonder.