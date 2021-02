REGARDEZ : Sia dévoile un nouveau duo avec David Guetta

Une semaine avant la sortie nord-américaine de son film Music, Sia a dévoilé un nouvel extrait de la bande sonore originale de ce long-métrage mettant en vedette Kate Hudson et Maddie Ziegler. Cette fois, il s’agit de la chanson Floating Through Space interprétée avec David Guetta, un complice de longue date de la chanteuse australienne de 45 ans.

Floating Through Space est en effet la plus récente d’une longue série de collaborations entre les deux artistes qui travaillent ensemble depuis une dizaine d’années déjà. Les différentes chansons de Sia et David Guetta, dont Let’s Love, Flames, Wild One Two, She Wolf (Falling to Pieces), The Whisperer, Bang My Head, Helium et Light Headed cumulent à ce jour plus de 2,3 milliards de visionnements sur YouTube, dont 1,4 milliard uniquement pour Titanium sortie en 2011!

Réalisé par Sia, Music raconte l'histoire d'une adolescente autiste (Maddie Ziegler) prise en charge par sa sœur aînée plutôt instable (Kate Hudson). Ce film vient par ailleurs de décrocher deux nominations à la 78e cérémonie des Golden Globes qui aura lieu le 28 février prochain : « Meilleur film musical ou comédie » et « Meilleure actrice dans une comédie ou un film musical » pour Kate Hudson.

Intitulée Music - Songs From and Inspired by the Motion Picture, la bande sonore originale du film paraîtra elle aussi le 12 février et comprendra 14 chansons, dont la pièce-titre interprétée par Kate Hudson, Floating Through Space, Saved My Life, Hey Boy, Together et Courage to Change.