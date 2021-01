REGARDEZ : Sia présente le clip sexy de Hey Boy avec Burna Boy

Sia a lancé jeudi le vidéoclip animé de sa chanson Hey Boy dont la nouvelle version est interprétée en duo avec le chanteur nigérien Burna Boy qui a déjà collaboré avec des stars comme Beyoncé, Sam Smith, Pop Smoke et Major Lazer. Cette pièce paraîtra sur la bande sonore originale du film Music dont la grande première aura lieu en février.

Futuriste et très coloré, le clip de Hey Boy s'inspire de films comme Who Framed Roger Rabbit?, A Goofy Movie et autres dessins animés typiques des années 80 et 90. On peut y voir Sia dans la peau d’une Jessica Rabbit nouvelle génération, laquelle est poursuivie par un loup visiblement tombé sous le charme de la chanteuse voluptueuse!

Réalisé par Sia elle-même, Music racontera l'histoire d'une adolescente autiste prise en charge par sa sœur aînée plutôt instable. Inspiré de Sister, un court-métrage sorti il y a quelques années, ce film mettra notamment en vedette Maddie Ziegler (la jeune danseuse qui apparaît dans la plupart des clips de Sia), Leslie Odom Jr et Kate Hudson.

Prévu pour le 12 février prochain, Music - Songs From and Inspired by the Motion Picture sera le huitième album studio de Sia. Ce disque comprendra 14 chansons, dont Together et Courage to Change, les deux premiers extraits lancés en 2020.