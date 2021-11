REGARDEZ : Silk Sonic lance la chanson Smokin Out The Window

Jamais deux sans trois! Après Leave the Door Open et Skate, Bruno Mars et Anderson .Paak lancent Smokin Out The Window, le troisième extrait de leur album An Evening with Silk Sonic qui paraîtra le 12 novembre prochain.

Absent de la scène musicale depuis plus de quatre ans, Bruno Mars a renoué avec son métier en mars dernier en s’associant à Anderson .Paak et Bootsy Collins pour former le groupe Silk Sonic.

« Je ne sais pas en quelle année nous sommes. Je ne regarde pas les palmarès. Nous venions simplement en studio, on prenait un verre et on jouait ce qu'on aimait », a récemment déclaré Bruno Mars au sujet du premier disque de Silk Sonic.