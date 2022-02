REGARDEZ : Simple Plan lance un duo avec le leader de Sum 41

Simple Plan a dévoilé vendredi une collaboration inédite avec Deryck Whibley, le leader de Sum 41! Accompagnée d’un vidéoclip, cette chanson intitulée Ruin My Life paraîtra sur le sixième album de Simple Plan qui paraîtra plus tard cette année.

Cette collaboration en surprendra sans doute plusieurs puisqu’on se rappelle que Simple Plan et Sum 41 affichaient une certaine rivalité au début des années 2010. Les deux groupes canadiens avaient en effet échangé des propos pour le moins incisifs lors de plusieurs entrevues médiatiques.

Succédant à The Antidote, Ruin My Life est le deuxième extrait du prochain album de Simple Plan qui nous arrivera plus de 6 ans après la parution de Taking One for the Team, en février 2016. Ce disque comprenait notamment les hits Singing in the Rain et I Don't Wanna Go to Bed.

Rappelons que Simple Plan devait monter sur scène avec The Offspring cet hiver mais la formation américaine a été contrainte d’annuler tous ses concerts prévus au Canada en raison des mesures sanitaires liées au variant Omicron.