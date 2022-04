REGARDEZ : Simple Plan lance un vidéoclip pour l’Ukraine

Simple Plan a décidé d’offrir son soutien au peuple ukrainien en lançant l’émouvant vidéoclip de sa nouvelle chanson Wake Me Up (When This Nightmare's Over). En plus d’être réalisée par le cinéaste ukrainien Jensen Noen, cette vidéo a été filmée avec des acteurs et une équipe technique d’origine ukrainienne.

« Lorsque nous avons vu les premières images de la guerre en Ukraine, nous avons eu le cœur brisé et nous nous sommes sentis impuissants face aux événements. L'impact sur les jeunes enfants et les familles était particulièrement dévastateur et nous a donné envie de faire quelque chose pour aider », ont déclaré les membres de Simple Plan par voie de communiqué.

« C'était très spécial de voir tous ces acteurs, actrices et membres de l'équipe technique, d’origine ukrainienne et tous très talentueux, se réunir pour cette cause et créer un clip si émouvant. Nous avons toujours cru au pouvoir de la musique et nous espérons que cette vidéo aura un impact positif et permettra de récolter autant d'argent que possible pour le peuple ukrainien », a ajouté Simple Plan.

Grâce au vidéoclip de Wake Me Up (When This Nightmare's Over), le groupe espère amasser des fonds destinés aux personnes touchées par la guerre en Ukraine. Toutes les sommes générées par les visionnements sur YouTube iront directement aux efforts de secours aux Ukrainiens, par le biais du Fond d’urgence de l’UNICEF pour l’UKRAINE.

Simple Plan s'engage également à reverser une partie des recettes des billets vendus tout au long de sa tournée actuelle, via sa Fondation Simple Plan.

Wake Me Up (When This Nightmare's Over) paraîtra sur Harder Than It Looks, le 6e album studio de Simple Plan qui sortira le 6 mai prochain, après six ans d’absence. Ce disque comprendra aussi les extraits The Antidote, Ruin My Life (une collaboration inédite avec Sum 41) et Congratulations, dévoilés au cours des derniers mois.