REGARDEZ : Steven Spielberg réalise son tout premier vidéoclip

Steven Spielberg a réalisé son tout premier vidéoclip en plus de 50 ans de carrière. L’heureux élu? Le chanteur Marcus Mumford du groupe Mumford and Sons!

Reconnu pour ses films E.T., Jaws, Indiana Jones, Jurassic Park et Schindler's List, le célèbre réalisateur américain de 75 ans a signé le clip de Cannibal, une chanson extraite de Self-Titled, le premier album solo du leader de Mumford and Sons qui paraîtra le 16 septembre prochain.

Marcus Mumford a partagé cette bonne nouvelle sur les réseaux sociaux en publiant quelques photos des coulisses du tournage : « Le dimanche 3 juillet, dans le gymnase d'une école de New York, Steven Spielberg a réalisé son premier vidéoclip, en un seul plan, sur son téléphone ».

Tout en sobriété, le vidéoclip de Cannibal met en vedette Marcus Mumford, que ce soit en gros plan ou sur la scène vide d’un auditorium.

Fondée en 2007, la formation britannique Mumford and Sons avait connu la gloire internationale en 2012 grâce au hit I Will Wait, tiré de l’album Babel, récipiendaire du Grammy Award de l’Album de l’année un an plus tard.