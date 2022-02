REGARDEZ : Sting lance la chanson en espagnol Por Su Amor

Après avoir vendu la totalité de son catalogue musical (incluant celui de son groupe The Police) à Universal pour la modique somme de 250 millions de dollars US, Sting dévoile une nouvelle chanson entièrement interprétée… en espagnol!

Intitulée Por Su Amor, cette nouveauté influencée par le reggaeton est originalement parue en anglais sous le nom de For Her Love sur le plus récent album du légendaire chanteur britannique de 70 ans. Sorti en novembre dernier, The Bridge comprenait 12 autres nouvelles chansons, dont les extraits If It’s Love et Rushing Water.

« Il était logique que For Her Love soit chantée en espagnol. En dehors des mots, il y a une musicalité dans cette langue. Quand je chante, j’entends quelque chose de plus que ce que les mots signifient. C’est le son des mots qui est très puissant pour moi », a expliqué Sting au magazine Rolling Stone.

Inspiré par la beauté des paysages et de la mer, l’ex-leader de la mythique formation The Police a enregistré Por Su Amor lors d’une visite à Cabo San Lucas, au Mexique.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne s’agit toutefois pas de la première fois que Sting chante en espagnol. En 1988, il avait en effet lancé Nada Como el Sol, un EP composé de chansons traduites en espagnol et en portugais. Le chanteur avait aussi collaboré avec Ricky Martin à la chanson Simple, au début des années 2000.

Sting s’est aussi aventuré à chanter en français au cours de sa carrière, notamment sur la chanson La belle dame sans regrets sortie en 1996.