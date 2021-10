REGARDEZ : Sting présente deux nouveaux vidéoclips

Quelques jours après avoir lancé sa nouveauté Rushing Water et le clip qui l’accompagne, Sting a dévoilé le vidéoclip officiel d’If It’s Love, premier extrait d’un nouvel album qui paraîtra le 19 novembre prochain.

Tournée à Londres et au Luxembourg, la vidéo d’If It’s Love met en vedette les danseurs et danseuses de Message in a Bottle, un spectacle britannique de musique et de danse qui revisite les plus grands hits de Sting et The Police.

Baptisé The Bridge, le nouveau disque de Sting comprendra 13 chansons originales enregistrées durant la pandémie ainsi qu’une reprise du grand classique (Sittin’On) The Dock of the Bay d’Otis Redding, popularisé en 1968.

En plus d’avoir été inspiré par la crise sanitaire et le confinement, The Bridge évoquera le décès de Billy Francis, gérant de tournée et meilleur ami de Sting. Malgré ce contexte plutôt sombre, le 15e album solo de l’ex-chanteur de The Police regroupera des chansons positives et lumineuses ayant pour mission de « construire des ponts entre les séparations ».

Le plus récent album studio de Sting est paru en mai 2019. Intitulé My Songs, ce disque proposait de nouvelles versions des plus grands succès du chanteur et de sa formation The Police.