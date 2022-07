REGARDEZ : Stromae et Camila Cabello chantent Mon amour en duo

Stromae vient de dévoiler la toute nouvelle version de sa chanson Mon amour interprétée avec nulle autre que Camila Cabello! Accompagnée d’un vidéoclip parodiant les téléréalités les plus populaires, cette nouveauté est d’ailleurs la toute première collaboration entre l’interprète d’Alors on danse, Papaoutai et Formidable et la star cubano-américaine de 25 ans.

Chanson sur l’adultère teintée d'humour, la version originale en solo de Mon amour est extraite de l’album Multitude de Stromae lancé le 4 mars dernier. Succédant à Racine carrée sorti en 2013, le troisième disque en carrière de l’auteur-compositeur-interprète de 37 ans comprend 12 chansons, dont les précédents extraits Santé et L’enfer.

Le vidéoclip de la chanson Fils de joie de Stromae, aussi tirée de l’album Multitude, est par ailleurs en nomination à la prochaine cérémonie des MTV Video Music Awards dans la catégorie Meilleure vidéo engagée (Video for Good).

Rappelons que Stromae présentera cinq concerts au Québec cet automne dans le cadre de sa tournée nord-américaine qui a débuté au festival Coachella, en Californie, le 16 avril dernier. Le chanteur sera au Centre Bell de Montréal les 25-26-27 novembre et 14 décembre, ainsi que le 11 décembre au Centre Vidéotron de Québec.

Quant à Camila Cabello, celle-ci continue de figurer en tête des palmarès estivaux grâce à un autre duo, soit Bam Bam avec Ed Sheeran.