REGARDEZ : Stromae évoque ses idées noires dans la chanson L’enfer

Stromae a interprété en primeur sa nouvelle chanson L’enfer dans le cadre du journal télévisé de la chaîne française TF1, dimanche soir. L’auteur-compositeur-interprète belge de 36 ans y évoque notamment ses pensées suicidaires et l’épuisement professionnel qui l’a poussé à se retirer de la scène musicale au cours des six dernières années.

« Du coup, j’ai parfois eu des pensées suicidaires. J’en suis peu fier. On croit parfois que c’est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. », peut-on notamment entendre dans cette nouveauté extrêmement touchante.

Lors de cette entrevue, Stromae s’est aussi confié sur ce qu’il avait vécu durant son absence : « J'avais simplement besoin de vivre. J'ai eu la chance de me marier, j'ai eu la chance d'avoir un enfant, qui a maintenant trois ans. La vie de tournée c'est chouette, c'est un peu les colonies de vacances, mais on ne vit pas des choses normales. »

L’enfer paraîtra le 4 mars prochain sur Multitude, le troisième album en carrière de Stromae qui comprendra également la chanson Santé dévoilée l’automne dernier. Ce nouveau disque succédera à Racine carrée, lancé en 2013.

L’interprète d’Alors on danse, Papaoutai et Formidable partira également en tournée en Europe en 2022 et 2023, en plus de se produire dans quelques festivals l’été prochain.