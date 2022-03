REGARDEZ : Stromae rend hommage à une travailleuse du sexe dans Fils de joie

Stromae vient de dévoiler le vidéoclip officiel de la chanson Fils de joie, tirée de son album Multitude lancé le 4 mars dernier. Alors que cette pièce raconte l'histoire touchante de l'enfant d'une travailleuse du sexe, son clip met en scène le chanteur belge dans la peau du président d’un pays fictif qui décide de rendre hommage à l'une de ces femmes disparues en lui organisant des funérailles nationales.

« Le clip de Fils de joie est en ligne. Il aura fallu des mois de travail et des centaines de personnes (la liste des crédits est impressionnante) pour en arriver là. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce projet », a déclaré Stromae sur les réseaux sociaux.

Rappelons que Stromae présentera trois concerts au Québec cet automne dans le cadre de sa tournée nord-américaine qui débutera au festival Coachella, en Californie, le 16 avril. L’interprète d’Alors on danse, Papaoutai et Formidable visitera également plusieurs villes européennes d’ici 2023, en plus de se produire dans quelques festivals l’été prochain.

Succédant à Racine carrée sorti en 2013, Multitude comprend 12 nouvelles chansons, dont les extraits Santé et L’enfer. Il s’agit du troisième disque en carrière de l’auteur-compositeur-interprète qui aura 37 ans ce samedi 12 mars.