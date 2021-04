REGARDEZ : Taylor Swift dévoile des images de son enfance dans The Best Day

Peu de temps après avoir lancé son album Fearless (Taylor’s Version), vendredi dernier, Taylor Swift a mis en ligne le vidéoclip de l’extrait The Best Day qui comporte des images inédites de la chanteuse prises durant son enfance et son adolescence. On peut également y voir plusieurs photos de l’interprète de Love Story en compagnie de sa mère Andrea.

La nouvelle version du deuxième album en carrière de Taylor Swift paru en 2008 compte 27 chansons, dont six titres inédits que la chanteuse a écrits alors qu’elle était âgée entre 16 et 18 ans : Mr. Perfectly Fine (une chanson s’adressant à Joe Jonas), We Were Happy, Don’t You, Bye Bye Baby, ainsi qu’un duo avec Maren Morris (You All Over Me) et une collaboration avec Keith Urban (That’s When).

Ce disque a été enregistré en réaction à l’achat des droits des six premiers disques de Taylor Swift par Scott « Scooter » Braun qui, depuis, les a revendus à Shamrock Holdings. Mécontente d’avoir perdu la propriété de ses premières œuvres, la star américaine de 31 ans s'était alors engagée à enregistrer de nouvelles versions de toutes ses anciennes chansons.

Très prolifique depuis un an, Taylor Swift a également lancé les albums-surprises Folklore et Evermore, en juillet et décembre 2020.