REGARDEZ : Taylor Swift présente son mini-film All Too Well

Après avoir lancé son album Red (Taylor's Version) vendredi dernier, Taylor Swift a mis en ligne ce week-end un mini-film d’une durée de près de 15 minutes consacré à la nouvelle version de sa chanson All Too Well!

Plus qu’un simple vidéoclip, ce véritable court-métrage réalisé par Taylor Swift elle-même met aussi en vedette les acteurs américains Dylan O'Brien (Teen Wolf) et Sadie Sink (Stranger Things).

La version réenregistrée de Red, le quatrième album en carrière de la populaire chanteuse, comprend les 21 chansons qui devaient à l’origine figurer sur ce disque, en plus de 9 titres inédits. On y retrouve notamment les succès We Are Never Ever Getting Back Together et I Knew You Were Trouble, ainsi que Run, un nouveau duo avec Ed Sheeran, et la pièce inédite Message In A Bottle (à écouter ci-bas).

Tout comme Fearless (Taylor’s Version) lancé en avril dernier, Red (Taylor's Version) a été produit en réaction à l’achat des droits des six premiers disques de Taylor Swift par Scott « Scooter » Braun qui, depuis, les a revendus à Shamrock Holdings. Mécontente d’avoir perdu la propriété de ses premières œuvres, la star américaine de 31 ans s'était alors engagée à enregistrer de nouvelles versions de toutes ses anciennes chansons.

La prochaine étape? La sortie d’une réédition de l’album 1989 paru en 2014 qui comprendra entre autres la nouvelle version du succès Wildest Dreams, dévoilée en septembre dernier. Il s’agira du cinquième nouveau disque de Taylor Swift en deux ans, si on compte Folklore et Evermore, lancés en juillet et décembre 2020.