REGARDEZ : Taylor Swift ruine un mariage dans son nouveau clip

Taylor Swift change de registre! Après nous avoir émus avec le mini-film de près de 15 minutes consacré à sa chanson All Too Well, la chanteuse nous fait sourire en dévoilant un vidéoclip de plus de six minutes dédié à un nouvel extrait de son album Red (Taylor's Version) paru vendredi dernier.

Réalisé par l’actrice Blake Lively et co-scénarisé par Taylor Swift, ce clip rempli d’humour met en image la chanson I Bet You Think About Me (Taylor's Version) interprétée avec Chris Stapleton. On peut y voir la star américaine de 31 ans s'immiscer au mariage d'un homme (dont le rôle est endossé par l’acteur et musicien Miles Teller) et tenter de ruiner ce qui était censé être le plus beau jour de sa vie!

En plus d’I Bet You Think About Me et All Too Well, on retrouve sur la nouvelle édition de Red les versions réenregistrées des succès We Are Never Ever Getting Back Together et I Knew You Were Trouble, ainsi que plusieurs titres inédits, dont Run en duo avec Ed Sheeran et Message In A Bottle.