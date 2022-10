REGARDEZ : Taylor Swift s’inspire de Cendrillon pour le clip de Bejeweled

Taylor Swift continue de faire la promotion de son nouvel album Midnights, cette fois-ci en dévoilant le vidéoclip officiel de la chanson Bejeweled! Inspirée de nulle autre que Cendrillon, cette vidéo d’une durée de près de 6 minutes a des allures de véritable court-métrage, un peu à la manière de celle d’All Too Well.

« Minuit, quelle heure légendaire… En cette soirée pétillante, je vous présente ma version d'un conte de fées que nous connaissons tous. Celui de la fille, de ses demi-sœurs et de l'horloge qui sonne minuit. Cette vidéo est déjantée, fantaisiste et créée SPÉCIFIQUEMENT pour vous, mes fans bien-aimés qui ont ouvert ce chemin scintillant », a déclaré la star américaine de 32 ans au sujet du clip de Bejeweled sorti mardi à minuit.

Réalisé par Taylor Swift qui endosse le rôle de Cendrillon, ce nouveau vidéoclip met aussi en vedette Laura Dern, Dita Von Teese et les sœurs Haim.

Midnights fracasse plusieurs records

Quelques jours seulement après sa sortie, Midnights est par ailleurs déjà devenu l’album le plus vendu de l’année 2022, en plus d’établir de nouveaux records sur les plateformes d’écoute en continu!

Selon les données compilées par le magazine Billboard, Midnights est aussi l’album qui a enregistré le plus grand nombre de ventes hebdomadaires (1,2 million) depuis 2017, et ce, en moins de quatre jours sur le marché. En une seule journée, vendredi dernier, le 10e disque de chansons originales de Taylor Swift s'est écoulé à plus de 800 000 exemplaires en sol américain.

Midnights devient également le vinyle le plus vendu de l'ère moderne durant une période d’une semaine, en plus d’être le 11e album de la populaire auteure-compositrice-interprète à se classer au numéro 1 des ventes aux États-Unis.

Succédant à Lover, Folklore et Evermore, Midnights comprend 13 nouvelles pièces « inspirées des histoires de 13 nuits blanches éparpillées dans la vie de Taylor Swift », dont Anti-Hero et Snow on the Beach en duo avec Lana Del Rey. Une édition spéciale baptisée 3am compte de son côté 7 chansons supplémentaires, portant le total à 20.