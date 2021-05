REGARDEZ : The Offspring dévoile le clip de We Never Have Sex Anymore

Des chimpanzés et des strip-teaseuses! Voilà ce que nous propose The Offspring dans le nouveau vidéoclip de We Never Have Sex Anymore, une chanson qui évoque le déclin de la passion à un certain stade d’une relation amoureuse.

Mettant aussi en vedette l’acteur américain John Stamos, ce clip déjanté réalisé par F. Scott Schafer suit les hauts et les bas de la vie conjugale d’un couple de chimpanzés. Afin de soulager sa peine et ses frustrations, « monsieur singe » se rend dans un club de strip-tease où se produit, vous l’aurez deviné, The Offspring!

We Never Have Sex Anymore est le plus récent extrait de Let The Bad Times Roll, le 10e album studio du groupe californien lancé le 16 avril dernier. On y retrouve également la chanson Let The Bad Times Roll qui a aussi fait l’objet d’un vidéoclip. Comprenant 12 titres, ce disque de The Offspring succède à Days Go By, paru en 2012.