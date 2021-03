REGARDEZ : The Offspring dévoile un drôle de clip d’horreur

Quelques semaines après avoir présenté la chanson-titre de son premier album en près de 10 ans, The Offspring nous revient avec le vidéoclip de Let The Bad Times Roll. Mélangeant humour et horreur, ce clip se veut un clin d’œil à la situation que vivent bien des jeunes depuis le début de la pandémie… et à ce qui pourrait leur arriver s’ils demeurent encore trop longtemps coincés entre quatre murs!

Le vidéoclip de Let The Bad Times Roll suit quatre adolescents en confinement. Piégés dans leur chambre ou leur appartement, ces jeunes subissent des événements « terrifiants », comme un téléphone intelligent qui se transforme en araignée meurtrière, un jeu vidéo qui génère un chat démoniaque, des médicaments qui donnent de drôles d’hallucinations et même des coronavirus géants qui envahissent l'air!

C’est le 16 avril prochain que The Offspring lancera son 10e album studio. Comprenant un total de 12 titres, Let The Bad Times Roll succédera à Days Go By, le plus récent disque du groupe californien paru en juin 2012.