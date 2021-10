REGARDEZ : The Offspring lance un vidéoclip-choc sur la toxicomanie

The Offspring vient de dévoiler le vidéoclip officiel de The Opioid Diaries, le nouvel extrait de l’album Let The Bad Times Roll, lancé en avril dernier. Ce clip percutant a comme objectif de sensibiliser le public à la toxicomanie et à ses effets dévastateurs.

Le vidéoclip de The Opioid Diaries est composé d’images-chocs qui illustrent avec force les conséquences de la consommation de drogue et qui rappellent que les toxicomanes ne sont pas des « junkies comme l'a dit le journaliste », mais plutôt le parent ou l'enfant de quelqu'un.

Ce clip comporte aussi plusieurs données déchirantes sur la toxicomanie et le nombre de surdoses aux États-Unis : « Plus de 93 000 personnes sont mortes d'une surdose de drogue en 2020… C'est une personne toutes les 6 minutes… 2020 est l’année où l’on a enregistré le plus grand nombre de décès par surdose… Actuellement, plus de 500 000 personnes aux États-Unis sont dépendantes de l'héroïne ».

Tout comme la chanson The Opioid Diaries, cette vidéo se termine toutefois sur une note d'espoir avec le message suivant : « Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez un problème de toxicomanie, vous pouvez obtenir de l'aide ».

En plus de The Opioid Diaries, le 10e album studio de The Offspring comprend les chansons Let The Bad Times Roll et We Never Have Sex Anymore, qui ont toutes deux fait l’objet d’un vidéoclip. Comptant 12 titres, ce disque du groupe californien succède à Days Go By, paru en 2012.