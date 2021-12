REGARDEZ : The Police dévoile un clip tourné à Mont-Tremblant

The Police a récemment mis en ligne un vidéoclip inédit tourné dans les Laurentides, en 1980! Entièrement filmé à la défunte station de ski Gray Rocks de Mont-Tremblant, ce clip de Noël est consacré au classique Don't Stand So Close to Me, extrait de Zenyatta Mondatta, le troisième album de la formation britannique paru la même année.

Selon les informations relayées par Radio-Canada, cette vidéo aurait été tournée à la célèbre station de ski en novembre 1980, alors que le groupe devait présenter un concert à l’Université de Montréal, un spectacle qui avait finalement été reporté au 7 janvier 1981.

Mettant en vedette les trois membres du groupe The Police, ce vidéoclip nous permet de voir Sting, Andy Summers et Stewart Copeland faire du ski déguisés en père Noël, se balader en motoneige et gravir la montagne en remonte-pente.

Rappelons que Sting a lancé le 19 novembre dernier son 15e album solo. Intitulé The Bridge, ce disque comprend 13 chansons originales enregistrées durant la pandémie, dont If It’s Love et Rushing Water.